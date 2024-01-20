خسارة جديدة لإيران.. رئيس وحدة استخبارات فيلق القدس بين ضحايا هجوم دمشق

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن رئيس وحدة استخبارات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا، من بين القتلى في الهجوم الذي وقع في دمشق، اليوم السبت.

وكان حجة الله أوميدفار - الذي، وفقًا للحرس الثوري الإيراني، يُسمى أيضًا صادق أوميد زاده - نائبًا لرئيس وحدة استخبارات قوة القدس في سوريا، وفقًا لوكالة أنباء شبكة أخبار الطلاب الإيرانية شبه الرسمية (SNN).

ويعد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أحد الأفرع الخمسة لوحدة الحرس الثوري المسؤولة عن العمليات الخارجية.

وتعرف الحرس الثوري الإيراني على الأعضاء الأربعة الآخرين الذين قتلوا في الحرس الثوري الإيراني، بأنهم مستشارون عسكريون، وهم: “علي أغازاده -حسين محمدي - سعيد كريمي - محمد أمين صمدي”.