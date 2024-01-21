اتحاد المستثمرات العرب يبدأ التحرك لإقامة عدد من الصناعات التجميعية فى نيبال

استقبل سفير نيبال فى مصر، سوشيل كومار لامسال، بمقر السفارة، وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسي، لبحث خطة التعاون الصناعي والاستثمارى المشترك بين الجانبين خلال العام الجديد .

وخلال اللقاء وجه السفير سوشيل لامسال الدعوة للاتحاد لحضور قمة الاستثمار فى نيبال كضيف شرف والمنتظر انعقادها يومى 28 و29 أبريل العام الحالى 2024.



وأشار إلى أن القمة تمثل فرصة للاستثمار والتبادل التجارى فى نيبال ومع الدول المشاركة ومنها الصين والهند والدول العربية و دول مجلس التعاون الخليجي وعدد كبير من دول العالم، وذلك من خلال عقد اللقاءات الثنائية بين رجال وسيدات الأعمال وفود المؤتمر ومع ممثلى الحكومات.

و أوضح السفير النيبالى لدى مصر ، أن قمة الاستثمار ستعرض أيضا المشروعات الاستثمارية المختلفة كفرص للشراكات الاستثمارية وعقد الاتفاقيات المشتركة من خلال تنظيم زيارة للعديد من المواقع الاستثمارية و الصناعية.

وأوضح السفير سوشيل أن التواجد المصرى والعربي والإفريقي من خلال اتحاد المستثمرات العرب، فى نيبال يعد بوابة إلى الدول المجاورة وخاصة الهند والصين مشيرا إلى أن التصنيع في دولته يوفر مزايا عديدة منها إتفاقية التجارة الحرة بين نيبال و الصين و الهند.

وقال إن هناك مجالات كثيرة للتعاون المشترك فى نيبال، فى قطاعات السياحة و الصناعة كما يوجد فرص للتبادل التجاري، مشيرا إلى أن الواردات الرئيسية لنيبال ، تتضمن مختلف السلع تامة الصنع وشبه المصنعة والمواد الخام والأسمدة الكيماوية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنتجات البترولية والملابس الجاهزة.

من جانبها وجهت د. هدى يسي، الشكر للسفير النيبالى على اهتمامه بدعوة الاتحاد لحضور قمة الإستثمار، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الاتحاد سيناقش آليات المشاركة .

وأكدت على أهمية التعاون مع دولة نيبال ، لموقعها في جبال الهملايا، بين الهند والصين وهما من دول تجمع البريكس ، مما يتواكب مع بدء فعاليات انضمام مصر للبريكس مع حلول العام الجديد 2024 .

وأشارت إلى وجود ثقافة مصرية نيبالية مشتركة والبيئة الملائمة للتواصل بين مجتمع الأعمال فى الدولتين، والسعي نحو زيادة إقامة شراكات ناجحة استثمارية وتجارية وسياحية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى دراسة الاتحاد لإقامة عدد من الصناعات التجميعية التصديرية، فى نيبال خلال الفترة القادمة.