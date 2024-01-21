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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يتفقدان مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تفقد مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار.

يأتي ذلك على هامش زيارة الوزراء لافتتاح مركز خدمات مصر وتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة اليوم.

واستمع وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط ومحافظ الإسكندرية إلي شرح من القائمين علي المشروع بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة واستشاري المشروع.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة علي الدعم الكبير الذي تلقاه محافظة الإسكندرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تشهد المحافظة العديد من المشروعات القومية والتنموية في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية التي تهم المواطنين في جميع الاحياء والمترددين عليها من المحافظات المجاورة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن الإسكندرية شهدت تنفيذ مشروعات عديدة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، لافتا إلي أن هناك متابعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية عبر زيارات ميدانية أو لقاءات وتقارير متابعة لمعدلات تنفيذ التنفيذ وسرعة إنجازها للمساهمة في تيسير سبل الحياة على المواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم في مختلف القطاعات والمجالات.

وخلال الجولة، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية حظيت بكامل الرعاية من رئيس الجمهورية، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة وأتضح ذلك في جميع المشروعات القومية والتنموية المنفذة على أرض الإسكندرية.

وأوضح المحافظ أن مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، يعد من أهم الحلول الجذرية التي ساهمت بشكل مميز في الحد من الأثار الناجمة عن سقوط كميات مياه الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن المواطن السكندري بدأ يشعر بأن المشكلة بدأت تقل حدتها في المناطق التي تم تنفيذ شبكة صرف الأمطار بها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور أحمد جمال نائبي محافظ الإسكندرية وعدد من القيادات التنفيذية .

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التخطيط التنمية المحلية الاسكندرية هشام امنة الامطار

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