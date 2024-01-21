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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسواق المال العربية بختام الأحد: السعودية تقود ارتفاعات البورصات الخليجية ومكاسب للمصرية..وتراجع القطرية والأردنية

أسواق المال العربية
أسواق المال العربية

حركة أسواق المال العربية الأحد

البورصة تربح 75 مليار جنيه بختام اليوم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

ارتفعت مؤشرات أسواق المال العربية، خلال ختام يوم الأحد، مستهل الأسبوع، إذ قادت السعودية الأسواق الخليجية نحو الارتفاع وحققت البورصة البورصة المصرية مكاسب قوية،  فيما تراجعت البورصة القطرية والأردنية.

نستعرض خلال السطور حركة أسواق المال العربية بمستهل تعاملات الأسبوع، فيما عدا سوقي دبي وأبوظبي إجازة أسبوعية على أن يستأنفوا تداولاتهم يوم الاثنين.

البورصة تربح 75 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 75 مليار جنيه مقتربًا من تريليوني جنيه عند مستوى تريليون و961 مليار.

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 27719 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.26% عند مستوى 6478 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.68% عند مستوى 9242 نقطة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12003 نقاط

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس ، اليوم، مرتفعًا 44.59 نقطة ليقفل عند مستوى 12003.66 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 278 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إم بي سي، وجمجوم فارما، وتكوين، وسال، وشمس الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسمنت الرياض، والحفر العربية، ورعاية، ومجموعة صافولا، و الصقر للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.23% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية ، والباحة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وجمجوم فارما، وأرامكو السعودية، ومعادن، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 192.84 نقطة ليقفل عند مستوى 24809.90 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم.

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البورصة تربح 75 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

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البورصة المصرية أجازة الخميس المقبل بمناسبة 25 يناير

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أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أول الأسبوع 

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خبير بأسواق المال: عمليات شراء العرب والأجانب وراء ارتفاع مؤشرات البورصة |فيديو

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 34.91 نقطة ليبلغ مستوى 7264.97 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.48 %، وسط تداول 272 مليون سهم عبر تنفيذ 15373 صفقة نقدية بقيمة 55.3 مليون دينار كويتي .

وصعد مؤشر السوق الرئيسي بـ 56.57 نقطة ليبلغ مستوى 5985.48 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.95 % من خلال تداول 161.19 مليون سهم عبر تنفيذ 9962 صفقة نقدية بقيمة 25.7 مليون دينار كويتي .

كما زاد مؤشر السوق الأول بـ 28.32 نقطة ليبلغ مستوى 7950.28 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.36 % من خلال تداول 110.8 مليون سهم عبر تنفيذ 5411 صفقة بقيمة 29.5 مليون دينار كويتي .

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بـ 77.47 نقطة ليبلغ مستوى 5926.87 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.32 % من خلال تداول 104 ملايين سهم عبر تنفيذ 5031 صفقة نقدية بقيمة 17.4 مليون دينار كويتي .

مؤشرا البحرين يغلقان على ارتفاع

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم، على ارتفاع، بمقدار 0.75 نقطة، ليصل عند مستوى 1,992.48 نقطة، وذلك نتيجة ارتفاع مؤشر قطاع المال.

كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 746.99 نقطة، بارتفاع قدره 1.68 نقطة، عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 355 ألفًا و871 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 113 ألفًا و291 دينارًا بحرينيًا، نتيجة تنفيذ 34 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30 " اليوم عند مستوى 4604.54 نقاط مرتفعًا 17.5 نقطة، وبنسبة 0.38 مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4587.06 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و328 ألفًا و870 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 10.2 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 3 ملايين و708 آلاف و594 ريالًا عُمانيًّا.

مؤشر بورصة قطر يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر بورصة قطر، اليوم، على انخفاض، بنسبة 0.27 في المئة، ما يعادل 28.110 نقطة، ليصل عند مستوى 10 آلاف و290.630 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 258 مليونًا و493 ألفًا و211 سهمًا، بقيمة إجمالية بلغت 673 مليونًا و340 ألفًا و161.534 ريالًا، نتيجة تنفيذ 23608 صفقات.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.2%، لتنهي تداولاتها عند مستوى 2462.60 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2518 صفقة.

أسواق المال العربية البورصة المصرية سوق الأسهم السعودية بورصة الكويت اسهم

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