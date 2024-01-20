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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

خبير بأسواق المال: عمليات شراء العرب والأجانب وراء ارتفاع مؤشرات البورصة |فيديو

حنان رمسيس
حنان رمسيس

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع الماضي، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.886 تريليون جنيه. 

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية، إن حجم التداول على الأسهم بلغ 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 159.6 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.97% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.55%، والعرب على 5.48%، واستحوذت المؤسسات على 17.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.81%.

وأضافت رمسيس أن صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية مالت نحو البيع بقيمة 223.8 ألف جنيه، 339.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 121 مليون جنيه، 1.98 مليون جنيه، 114.7 مليون جنيه، 102.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتابعت رمسيس أن مؤشر "إيجي إكس 30"، ارتفع بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 26842 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 32742 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 11428 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 6334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 9000 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 6826 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 1462 نقطة.

واشارت حنان رمسيس إلى أن أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة صعدت في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

واشارت رمسيس  إلى انها تتوقع ارتفاع مؤشرات البورصة في جلسة تداول بداية الاسبوع غدا.

 

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