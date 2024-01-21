البورصة المصرية أجازة الخميس المقبل بمناسبة 25 يناير

أعلنت البورصة المصرية تعطيل التداول، يوم الخميس المقبل والموافق 25 يناير 2024.

موعد استئناف عمل البورصة المصرية

بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعي الشرطة المصرية، على يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024.

في السياق ذاته، قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية يوم الخميس المقبل بمناسبة الذكرى ال ١٣ من ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.

وقال البنك المركزي في بيان له قبل قليل أنه سوف يستأنف العمل بالبنوك يوم الاحد من الاسبوع المقبل .

وبموجب قرار البنك المركزي المصري سيتم منح البنوك اجازة ٣ ايام تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة و السبت من كل أسبوع