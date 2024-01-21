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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية أجازة الخميس المقبل بمناسبة 25 يناير

صدى البلد

أعلنت البورصة المصرية تعطيل التداول، يوم الخميس المقبل والموافق 25 يناير 2024.

 

موعد استئناف عمل البورصة المصرية 

 بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعي الشرطة المصرية، على يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024.

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رسميا.. البنوك إجازة بأمر المركزي الخميس المقبل

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288 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

في السياق ذاته،  قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية يوم الخميس المقبل بمناسبة الذكرى ال ١٣ من ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
وقال البنك المركزي في بيان له قبل قليل أنه سوف يستأنف العمل بالبنوك يوم الاحد من الاسبوع المقبل .
وبموجب قرار البنك المركزي المصري سيتم منح البنوك اجازة ٣ ايام تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة و السبت من كل أسبوع

البورصة تعطيل التداول عمل البورصة ثورة 25 يناير

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