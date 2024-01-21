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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا.. البنوك إجازة بأمر المركزي الخميس المقبل

صدى البلد

قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية يوم الخميس المقبل بمناسبة الذكرى ال ١٣ من ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.

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وقال البنك المركزي في بيان له قبل قليل أنه سوف يستأنف العمل بالبنوك يوم الأحد من الأسبوع المقبل .
بموجب قرار البنك المركزي المصري سيتم منح البنوك اجازة ٣ ايام تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة و السبت من كل أسبوع

وجاء نص البيان كالتالي: 

بمناسبة ذكري ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٤، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٤.

وكل عام وسيادتكم بخير.

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