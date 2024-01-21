السفير محمد حجازي: مصر تؤكد مسئوليتها الإقليمية عن الأمن والاستقرار في المنطقة

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك رسائل مهمة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الصومالي، في قصر الاتحادية.

وأضاف محمد حجازي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تؤكد مسئوليتها الإقليمية عن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك اتفاقية وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال وهي إحدى ولايات الصومال الفيدرالية للحصول على مساحة على البحر.

ولفت إلى أن ما قامت به إثيوبيا هو اعتداء على مقدرات دولة عربية وتهديد صريح للأمن والاستقرار الإقليمي الذي باتت إثيوبيا تعبث به، موضحا أن تصريحات الرئيس السيسي اليوم واضحة وصريحة بمثابة خطوط حمراء لمهددات الأمن القومي العربي.

وقال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن سيطرة إثيوبيا على إقليم أرض الصومال يهدد الملاحة في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن مصر تسعى لأجل أمن الجميع واستقرار المنطقة.

وأردف أن الرئيس السيسي أكد أن مصر ستقف بقوة مع الأشقاء في الصومال، موضحا أن الإخلال بمبدأ قدسية الحدود بين الدول يهدد الاستقرار في المنطقة.

وأشار السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر حددت آفاق الحركة وتنبه إثيوبيا بأنها لن تسمح بالاضطراب الإقليمي.