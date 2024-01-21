السفير محمد حجازي: الرئيس السيسي وجه رسالة حاسمة بشأن المساس بأرض الصومال

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ما تقوم به إثيوبيا في منطقة أرض الصومال يهدد استقرار المنطقة، متابعا ان الرئيس السيسي وجه رسالة حاسمة بشأن المساس بأرض الصومال.



أضاف محمد حجازي، في لقاء عبر زووم، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن ما تفعله إثيوبيا على أرض الصومال يهدد الملاحة في البحر الأحمر، لافتا إلى أن مصر ساهمت في توفير الأمن والاستقرار بالصومال.

وتابع السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الاخلال بمبدأ قدسية الحدود بين الدول يهدد الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى إلى أن الاتفاقيات الدولية تدين قيام إثيوبيا بالتواطؤ مع أرض الصومال.

وأشار السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر تدعم الصومال نتيجة العلاقات التاريخية بين البلدين.