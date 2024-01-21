عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير محمد حجازي: الرئيس السيسي وجه رسالة حاسمة بشأن المساس بأرض الصومال

السيسي
السيسي

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ما تقوم به إثيوبيا في منطقة أرض الصومال يهدد استقرار المنطقة، متابعا ان الرئيس السيسي وجه رسالة حاسمة بشأن المساس بأرض الصومال.

txt

"محدش يجرب مصر".. السيسي يرسل رسائل قوية لأمن واستقرار المنطقة| فيديو


أضاف محمد حجازي، في لقاء عبر زووم، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن ما تفعله إثيوبيا على أرض الصومال يهدد الملاحة في البحر الأحمر، لافتا إلى أن مصر ساهمت في توفير الأمن والاستقرار بالصومال.

وتابع السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الاخلال بمبدأ قدسية الحدود بين الدول يهدد الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى إلى أن الاتفاقيات الدولية تدين قيام إثيوبيا بالتواطؤ مع أرض الصومال.

وأشار السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر تدعم الصومال نتيجة العلاقات التاريخية بين البلدين.

محمد حجازي الاتفاقيات الدولية أرض الصومال أحمد موسى السفير محمد حجازي الرئيس السيسي دعم الصومال وزير الخارجية الاسبق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر أمم إفريقيا ويتوجه إلى ليفربول

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

محمد صلاح يغادر أمم إفريقيا إلى ليفربول .. تفاصيل

عواصف رملية خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: خط أحمر مصري جديد في الصومال

ترشيحاتنا

سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم الأحد

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتقلبات جوية وسقوط أمطار بدءا من الغد

أقوى تصريح وموقف للسيسي.. الجارديان تبرز دعم مصر للصومال بشأن اتفاق إثيوبيا

هشام آمنة: 227 مليون جنيه تكلفة مشروع تطوير ميدان محطة مصر

الخارجية الفلسطينية: نطالب أمريكا والاتحاد الأوروبي بـ"الاعتراف الفوري" بدولتنا

بعد واقعة زوجة صلاح محسن.. اعرف عقوبات التعدي على القيم الأسرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل العرض .. بوسترات فيلم "الرحلة 404" |صور

راسبوتين الراهب الغامض .. كيف كان قربه من القيصر دافعا لاغتياله؟

صدمة للسياح بسبب وضع ممشى المشاهير في هوليوود بأمريكا.. شاهد

أكمام غريبة.. أسماء جلال تثير الجدل بفستان في joy awards

فيديو

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

التراويح والتهجد والاعتكاف.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلوات بالمساجد في رمضان

انفصل عن زوجته.. رد صلاح محسن على اتهامه بالخيانة وتسريب محادثات فاضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ