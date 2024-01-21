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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الصحة تستعرض أمام الشيوخ رؤية الوزارة للنهوض بالمنظومة حتى 2030

صدى البلد

عقدت لجنة الصحة والسكان  بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة ، والنائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة وذلك لمناقشة: "رؤية وزارة الصحة في النهوض بالمنظومة الصحية وفقاً لخطة الدولة في التنمية المستدامة".
 

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة ، والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائى ، ومسئولي وزارة الصحة .

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، رؤية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية خلال الفترة من 2023 وحتى 2030، وخطة التنمية المستدامة التي تمت من خلال حوار مجتمعى متبادل على كافة الجهات والقطاعات المحلية والدولية لرسم محاور خريطة العمل الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وذلك من حيث (الجودة وتوسيع نطاق التغطية – الوقاية من الأمراض ومقاومتها – تعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحى – العدالة الصحية والحوكمة – القيادة والمساءلة – تعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية)، و تغطية صحية شاملة ورفاهية المجتمع، والتركيز على تحسين المؤشرات الصحية للمواطن المصرى من خلال العديد من المبادرات الرئاسية.


وأوضح وزير الصحة ، أن الوزارة قامت بإنجاز العديد من المشروعات ومنها على سبيل المثال: مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية بتكلفة 8.5 مليار جنيه، مشروع انشاء مركز طب العلمين، مشروع الإدارة المركزية للمعامل بمدينة بدر بقيمة تقديرية 1.3 مليار جنية، تطوير مستشفى أم المصريين العام بقيمة تقديرية 1 مليار جنيه وغيرها العديد من المستشفيات بمحافظات الجمهورية، كما تقوم حالياً وزارة الصحة والسكان بدراسة عمل مدينة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب على مساحة 230 فدان تضم 18 معهد ومستشفى متخصص وهي نقلة نوعية للخدمات الطبية.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ،أن الأحداث الحالية التي تشهدها المنطقة في قطاع غزة ، فقد قامت وزارة الصحة بعمل لجنة لإدارة الأزمة ووضع خطة لتقديم الدعم الصحي للمصابين بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني عن طريق رصد حوالي 37 مستشفى لتقديم الخدمة الصحية لهم، وكذا عمل دراسة جغرافية قطاع غزة مستشفيات الإخلاء ووضع خطة طب وقائي وتوفير سيارات الإسعاف.

ووجه أعضاء اللجنة عدد من الأسئلة لوزير الصحة ، حول رؤية وزارة الصحة  بشأن تحسين أوضاع الأطباء- مشروع قانون المسؤوليات الطبية -مشروع قانون المنشآت الصحية -تنفيذ مستشفى شربين المركزي- إعادة هيكلة مستشفيات التكامل بمحافظة المنوفية - الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الهيموفيليا، ومرضى زراعة قوقعة الأذن - تطوير العمل بمستشفيات الطوارئ على مستوى الجمهورية والتوسع في إنشاء مستشفيات الحروق ، وتكليف الصيادلة .

وعقب  الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان على تساؤلات النواب ، من خلال توضيح كيفية النهوض بالمنظومة الصحية بصفة عامة وفقاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة.


وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية تفرض على وزارة الصحة مواجهة العديد من الصعوبات في توفير الخدمات الصحية للمواطن، وأن الوزارة تعمل جاهدة على مواجهة النقص في توافر بعض الأدوية والمستلزمات الطبية وفقاً لمعطيات الأوضاع الاقتصادية والتي تؤثر بشكل كبير كذلك على ملف تحسين أوضاع الأطباء، وتؤثر كذلك على سرعة إنجاز العديد من المشروعات الصحية، حيث تكون الأولوية لتمويل المشروعات التي قاربت على الانتهاء، ووجه بتشكيل لجنة لتقييم ملف مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية ودراسة تحويل بعضها كمراكز لعلاج السموم وغيرها للاستفادة القصوى من هذه المستشفيات.

كما أكد وزير الصحة ، على ضرورة تقييم حالات زراعة قوقعة الأذن والعمل على توفير قطع الغيار اللازمة لهذه الحالات، وكذلك تقييم ملف مرضى الهيموفيليا والعمل على مواجهة كافة الصعوبات التي تواجه هؤلاء المرضي في تلقي الخدمات العلاجية.

وفيما يخص ملف التوصيف الوظيفي للصيادلة أشار الوزير ، إلى أنه بداية من العام القادم سيكون تكليف الصيادلة وفقاً لاحتياجات الوزارة والتوزيع الجغرافي.

وأكد أعضاء اللجنة  على الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة من خلال النهوض بمنظومة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، والتي عانت خلال الفترات السابقة من تردي وتشتت بين الجهود، وأنه قد آن الأوان أن ينعم المواطن المصري بخدمات صحية راقية تحفظ كرامته وتلبي احتياجاته لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.

لجنة الصحة والسكا وزارة الصحة المنظومة الصحية

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