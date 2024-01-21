أستاذ تاريخ حديث: الحفاظ على فكرة الدولة المركزية ميراث تاريخي في التجربة المصرية

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن علاقة المصري بحاكمه علاقة مختلفة عن مثيلتها لأماكن مجاورة، وهذا ينقلنا إلى مفهوم الدولة المركزية، والذي يعتبر مفهوما حاكما في الذهنية المصرية سواء للحاكم والنظام والدولة أو للشعب.

وأضاف "عفيفي"، خلال استضافته ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن هذا يعد ميراثا تاريخيا مهما في التجربة المصرية، وميراث تاريخي قدمته مصر للعالم أجمع، وهو فكرة الدولة المركزية، نتيجة وجود نهر النيل.

مياه النيل

وأشار إلى أن المصريين في البداية كانوا يعيشون في قرى متناثرة فوجدوا ضرورة تنظيم توزيع مياه النيل والصرف والفيضان ثم المنتج من الأرض والزراعة، وبالتالي لا بد من وجود دولة تنظم ذلك، وحاكم على رأس هذه الدولة لكي يستطيع حكمها وعمل استقرار، مؤكدا أن المصري حريص طوال تاريخه على الاستقرار واستمرارية الحياة.