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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالملايين.. أسعار خرافية لفساتين الفنانات بحفل joy awards تشعل السوشيال ميديا

صدى البلد

تصدرت إطلالات النجمات تريند السوشيال ميديا وذلك بعد نشر اسعار الفساتين التي تكلفت الملايين  

 

وكانت أبرز الفساتين التي أثارت الجدل بسعرها النجمة منى زكي مع الاستايلست سيدريك حداد في اختيار إطلالتها، ووقع اختيارهما على فستان أحمر اللون مطرز بالترتر من تصميم إيلي صعب، يصل سعره إلى 17 ألف و225 دولار، أي ما يعادل 530 ألف جنيه مصري،

 


كما اختارت أمينة خليل فستان باللون الأخضر لخامة ملساء محفورة بالورود من تصميم Givenchy، ومكشوف الظهر وحول الفتحة مطرز بلآلئ بيضاء، ويصل سعره إلى 6990 يورو، أي ما يعادل 235 ألف جنيه مصري

 

واختارت أمينة خليل فستان باللون الأخضر لخامة ملساء محفورة بالورود من تصميم Givenchy، ومكشوف الظهر وحول الفتحة مطرز بلآلئ بيضاء، ويصل سعره إلى 6990 يورو، أي ما يعادل 235 ألف جنيه مصري.

 

وتألقت درة، مرتدية فستاناً طويلاً وأنيقاً باللون الأحمر، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

وجاء الفستان من تصميم اللبناني أنطوان قارح من مجموعة VELVET MYSTERY collection 2024، يصل سعره إلى 5000 دولار أي ما يعادل 150 ألف جنيه 

 

اطلالات النجمات النجمة منى زكي حفل joy award فساتين joy awards

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