إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي كثيف لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن "إعلام فلسطيني"، بوجود قصف إسرائيلي كثيف لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، أمس الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة، وشمال غرب مدينة غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى قولها إن ثلاثة شهداء وصلوا إلى المستشفى نتيجة استهداف مجموعة مواطنين بصاروخ من طائرة مسيرة للاحتلال بمنطقة الحكر جنوب مدينة دير البلح.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين شمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين.