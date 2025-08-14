قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: يمكننا قصف غزة كما قصف الحلفاء درسدن الألمانية بالحرب العالمية الثانية
وزير الخارجية: القاهرة تحتضن مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة.. و15 شخصا لإدارة القطاع
بعد شكوى المرتبات.. الزمالك يوقع عقوبة مالية ضد عمار ياسر
مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي
ترامب يُصدر أمراً تنفيذياً لتعزيز أمن سلسلة الإمداد الدوائي في الولايات المتحدة
هل الأكل على جنابة يجلب الفقر؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
صنعاء تشتعل لمقتل أنس الشريف .. آلاف اليمنيين يتظاهرون تنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة
تطالب باعتراف نووي .. كوريا الشمالية تؤكد رفضها التفاوض مع أمريكا
مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي
بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل
مفتوح الآن.. رابط مباشر للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات
آدم شكري ومهند خضير يحرزان ذهبية تتابع الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث

ايهاب عيد

أحرز الزوجي  المصري المكون من آدم شكري ومهند خضير ، ذهبية منافسات تتابع الرجال ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث تحت 15 سنة ، والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس الجاري . 
 

وجاء الزوجي التركي في المركز الثاني ، والزوجي المكسيكي  في المركز الثالث.
وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج رئيس  الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وإسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث ، والمهندس وليد خليل رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث ، و شانجسيك آن عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث  بتسليم الجوائز للفائزين .

ويشارك في بطولة العالم للشباب 350 مشارك من 26 دولة ، وتقام غدا الخميس منافسات الدور قبل النهائي لفردي السيدات .

