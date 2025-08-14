بوسي تثير الجدل بجمبسوت في أحدث جلسة تصوير جديدة

نشرت المطربة بوسي ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتالقت بوسي، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود و نسقت معه جوارب يد باللون الأحمر اللامع.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتعتمد بوسي ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

إليكم الصور..