في رسالة.. أحمد حسن يحرج محمد صلاح بعد قرار رحيله لليفربول |شاهد

وجّه أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، رسالة لمحمد صلاح بعد قرار عودته للاستشفاء بإنجلترا مع ناديه ليفربول.

وقال خلال برنامجه: “محمد صلاح محتاج يفهم دور كابتن الفريق كويس جداً.. حدث موقف مشابه مع أحد لاعبي المغرب واللي رفض علاجه مع ناديه بايرن ميونخ وتمسك بوجوده مع منتخب بلاده لحين عودته من الإصابة”.

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم إفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ومن المقرّر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا.

منتخب مصر يتعادل مع غانا

وتعادل منتخب مصر مع غانا 2/2 في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.