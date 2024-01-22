ماذا يحدث لجسمك عند تناول دقيق الذرة؟

تصدر دقيق السميد تريند السوشيال ميديا الفترة الأخيرة وهناك فوائد السميد عديدة يتجاهلها الكثير

ويعد السميد من الأشياء المغذية جدا وهو يعزز من صحة القلب لإحتوائة على الألياف الغذائية والسيلينيوم .

٢_ يمد الجسم بالطاقة لإحتوائة على الكربوهيدرات والبروتين .

٣_يحسن من مستويات الهيموجلوبين فى الدم لإحتوائة على عنصر الحديد .

٤_ يساعد على تقوية العظام ويحافظ على صحتها لإحتوائة على المغنسيوم والفسفور والزنك .

٥_ يحتوى على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين ه‍، فيتامين ب المركب .

٦_ يساعد السميد فى تحسين عملية الهضم عند الأطفال لإحتوائة على الألياف .



يعطى السميد للطفل بعد الإنتهاء من الشهر السادس وليس قبل ذلك ويمكنك إعطائة للطفل لأول مرة بمفردة دون أى إضافات لمعرفة هل يتحسس منه طفلك أم لا .

