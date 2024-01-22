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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لـ«صدى البلد»: نسعى لتعزيز التبادل التجاري بين الدول

مسعود الميري رئيس
مسعود الميري رئيس المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

قال مسعود الميري رئيس المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي: إن المنظمة تهتم بتعزيز منظومة الأمن الغذائي عن طريق توفير الغذاء وأن يكون هذا الغذاء بتكلفة ميسرة وذا جودة وسلامة وأن يكون مستدامًا.

وأضاف الميري لـ"صدى البلد" أن الأمر يتطلب من الدول رفع قدراتهم من حيث الإنتاج المحلي في ظل مواردها الطبيعية أو تأمين غذائها عن طريق التعاون مع الدول الإسلامية الأخري.


وأوضح "الميري" أن المنظمة الإسلامية تسعى لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الإسلامية والكثير من الدول الإسلامية لديها منتجات غير متداولة وأنه يسعى في المنظمة أن يجد الفرص لتعزيز التبادل بين البلدان، وهناك مستثمرون في الدول الإسلامية لديهم الرغبة في الاستثمار مما يتطلب الوصول لصناع القرار في الدول والمنظمة بحكم أنها ممثلة لصناع القرار تسهل التواصل بين القطاع الخاص والقطاع العام .

وتابع رئيس المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي أنه تعقد اجتماعات سنوية يتم من خلالها بحث التحديات التي تواجه منظومة الأمن الغذائي في الدول الإسلامية ومن خلال هذه الاجتماعات يتم الوصول إلى توافقات وحلول.

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