الخارجية الإيرانية: هجمات إسرائيل المهددة للأمن لن تبقى دون رد

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين: إن هجمات إسرائيل المهددة لأمن واستقرار إيران لن تبقى دون رد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي: "شهدنا في السنوات الماضية تهديدات لأمننا القومي من إقليم كردستان العراق وأمننا خط أحمر".

ودمرت غارة إسرائيلية على دمشق مبنى يستخدمه الحرس الثوري الإيراني، ما أسفر عن مقتل أربعة إيرانيين على الأقل.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن أربعة مستشارين من الحرس الثوري قتلوا في الضربة.

من جانبه، قال الجيش السوري إن المبنى الواقع في حي المزة غرب دمشق ويخضع لحراسة مشددة دمر بالكامل، مضيفا أن القوات الجوية الإسرائيلية أطلقت الصواريخ أثناء تحليقها فوق مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وأصدر الحرس الثوري الإيراني في وقت لاحق بيانا حدد فيه القتلى بأنهم حجة الله أوميدفار وعلي أغازاده وحسين محمدي وسعيد كريمي.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا – خمسة إيرانيين وسوري واحد – في الهجوم الصاروخي الذي وقع عندما كان مسؤولون من الجماعا ت المدعومة من إيران يعقدون اجتماعا.

وانتشرت قوات الأمن حول المبنى المدمر المكون من أربعة طوابق، فيما شوهدت سيارات الإسعاف وعربات الإطفاء في المنطقة. ويجري البحث عن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض. كما تحطمت النوافذ في المباني المجاورة.