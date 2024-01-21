الحرس الثوري يجهز صواريخه.. تحذير عاجل من إيران لـ إسرائيل

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن الحرس الثوري سيغير زاوية صواريخه لاستهداف إسرائيل إذا ارتكبت خطأ.

وفي وقت سابق، ادان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بشدة، مقتل 5 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني في هجوم صاروخي إسرائيلي مشتبه به على العاصمة السورية دمشق، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية “برس تي في”.

وفي رد فعله على الضربة- كأحدث تصعيد متبادل للأعمال العدائية والذي يهدد بالتصاعد إلى صراع إقليمي أوسع- تعهد رئيسي بأن إيران ستنتقم، قائلاً: إن مثل هذه الأعمال “الجبانة” لن تمر دون رد.

وقال رئيسي أيضًا إن الهجوم سيكون 'وصمة عار أخرى في سجل جميع الحكومات التي تدعي أنها مدافعة عن حقوق الإنسان لأنه انتهك المجال الجوي السوري وداس على القوانين الإنسانية والدولية'، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.