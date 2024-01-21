ارتفاع عدد قتلى سوء الأحوال الجوية في أمريكا إلى 89 شخصا

ذكرت شبكة “سي بي إس” الأمريكية، اليوم الأحد، أن عدد القتلى نتيجة سوء الأحوال الجوية في الولايات الأمريكية ارتفع إلى 89 شخصا.

وأوضحت شبكة “سي بي إس” الأمريكية، أن وزارة الصحة في ولاية تينيسي أكدت وفاة 25 شخصا.

وقالت في بيان: "لقي 16 شخصاً على الأقل حتفهم في ولاية أوريجون".

تتعرّض الولايات المتحدة لموجة صقيع وعاصفة ثلجية قوية دفعت السلطات لإعلان حالة الطوارئ، وضربت أمطار غزيرة وثلوج مناطق واسعة من البلاد.

وسجلت أدنى درجات الحرارة حتى الآن هذا الموسم في منطقة السهول الشمالية، حيث تصل درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر في العديد من الولايات الوسطى