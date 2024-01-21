جيش الاحتلال: جندي إسرائيلي تم أسره قُـ تل في7 أكتوبر وجثته بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الرقيب شاي ليفينسون، الذي كان يُعتقد أنه تم أخذه كرهينة، في 7 أكتوبر، قُتل وتم احتجاز جسده في غزة.

ليفينسون، 19، من جيفات أفني، خدم في الكتيبة 77 من اللواء المدرع السابع. تم تعريفه الآن على أنه جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، ذكرت اليوم الأحد، أن 130 قائدا وضابطا إسرائيليا ممن شاركوا في حرب غزة وجهوا رسالة إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان.

وأوضحت “يديعوت أحرونوت”، أن “رسالة القادة والضباط تطالب برفض عودة النازحين الفلسطينيين لبيوتهم في شمال غزة قبل عودة المختطفين”.