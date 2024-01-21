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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يعد: إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل تولي منصبي

دونالد ترامب
دونالد ترامب

وعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأنه سينهي الصراع الأوكراني قبل تنصيبه.

وقال ترامب، خلال تجمع حاشد في نيو هامبشاير: «سنحل هذه الحرب الرهيبة بين روسيا وأوكرانيا قبل أن أتولى منصبي».

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، مرة أخرى إلى أنه "يعرف جيدا" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ويعرف أيضا فولوديمير زيلينسكي.

ووعد قائلا: "سوف نحل هذا الأمر".

وكان  ترامب، أكد أنه بعيد كل البعد عن أن يعاني من المشاكل العقلية التي يعاني منها خليفته جو بايدن.

ترامب: عقلي أقوى الآن مما كان عليه قبل 25 عامًا

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وحسب موقع "نيوز ماكس"، سعى ترامب خلال تجمع انتخابي حاشد في نيو هامبشاير، إلى إخبار العالم أن عمر الرئيس جو بايدن ليس هو المشكلة، بل عدم كفاءته.

وأضاف: "أشعر أن عقلي أقوى الآن مما كان عليه قبل 25 عامًا، هل هذا ممكن؟"، موضحًا أنه اجتاز اختبارًا معرفيًا مع طبيب.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترامب

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