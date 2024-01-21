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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ترامب يكثف هجومه على هيلي حاكمة ولاية ساوث كارولاينا|شاهد

دونالد ترامب
دونالد ترامب

هاجم الرئيس السابق دونالد ترامب، حاكمة ولاية ساوث كارولاينا، نيكي هيلي خلال تجمع حاشد في كونكورد بولاية نيو هامبشاير، قبل الانتخابات التمهيدية في الولاية، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”

وأفاد التقرير، أنه  حقق أول فوز ساحق في ولاية أيوا، يواصل دونالد ترامب حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية.

ووفقاً للتقرير،  فإن تنظم نيكي هيلي حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة حملة انتخابية في ولاية نيوهامبشير مطلع هذا الأسبوع في آخر مسعى ضد منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، قبل الانتخابات التمهيدية المقررة في الولاية الثلاثاء.

وهاجم ترامب هيلي أمام مؤيديه قائلاً: "أعرفها جيداً، إنها ليست قوية بما فيه الكفاية، وليست ذكية بما فيه الكفاية، ولم تكن تحظى بالاحترام الكافي. لا يمكنها القيام بهذه المهمة".

ترامب ولاية نيو هامبشاير دونالد ترامب ولاية ساوث كارولاينا نيكي هيلي الحزب الجمهوري

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