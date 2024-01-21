ترامب: أمريكا أصبحت مزبلة للعالم بسبب بايدن

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة أصبحت مزبلة للعالم نتيجة لعدم كفاءة الرئيس جو بايدن.

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره في نيو هامبشاير: "تحت قيادة بايدن، أصبحت الولايات المتحدة مكب نفايات لبقية العالم".

وأضاف أن الديمقراطية بالولايات المتحدة في خطر "بسبب عدم كفاءة بايدن".

ومن المقرر أن تعقد الولاية يوم الثلاثاء انتخابات تمهيدية حزبية سيقرر فيها الجمهوريون من يجب ترشيحه في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب ترامب عن خيبة أمله من أن أنصار الديمقراطيين سيتمكنون أيضا من التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير، لافتًا إلى أن ذلك سيفيد منافسته السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي.

وأوضح أن هيلي "تستخدم أموال الديمقراطيين المتطرفين"، ويريد خصومها أن تفوز بالترشيح لأنهم يستطيعون بعد ذلك الفوز بسهولة في الحملة التمهيدية ضدها.

فيما أشار إلى المنافس الآخر، وهو حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، قائلًا إنه "انتهى" بالفعل.