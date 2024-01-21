ترامب: عقلي أقوى الآن مما كان عليه قبل 25 عامًا

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه بعيد كل البعد عن أن يعاني من المشاكل العقلية التي يعاني منها خليفته جو بايدن.

وحسب موقع "نيوز ماكس"، سعى ترامب خلال تجمع انتخابي حاشد في نيو هامبشاير، إلى إخبار العالم أن عمر الرئيس جو بايدن ليس هو المشكلة، بل عدم كفاءته.

وأضاف: "أشعر أن عقلي أقوى الآن مما كان عليه قبل 25 عامًا، هل هذا ممكن؟"، موضحًا أنه اجتاز اختبارًا معرفيًا مع طبيب.

وتابع: "الآن، لا يستطيع بايدن أن يقول ذلك. انظروا.. تعلمون أنه لا يستطيع أن يقول ذلك وأن شيئًا ما يحدث معه".

وأكد أنه "تفوق" في الاختبار الإدراكي الذي خضع له العام الماضي، مثل الاختبار الذي قال منذ فترة طويلة إنه خضع له أثناء وجوده في البيت الأبيض.

واستطرد الرئيس الأمريكي السابق: "سأخبركم عندما تسوء حالتي.. أعتقد حقًا أنني سأتمكن من إخباركم، لأننا يومًا ما سنصبح سيئين".

وانتقد ترامب منافسيه في الانتخابات التمهيدية من الحزب الجمهوري - حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي - لأنهما طلبا من الناخبين رفض عودته إلى البيت الأبيض بسبب عمره.

وقال ترامب: "مثل هيلي، تتحدث: نعم، لسنا بحاجة إلى شخص يبلغ من العمر 80 عامًا"، مضيفًا بسخرية. "حسنًا، لا أمانع أن أكون في الثمانين من عمري، لكن عمري 77 عامًا. وهذا فرق كبير".

وتابع: "في نهاية المطاف، العمر مجرد رقم، والإدراك والعقل الحاد هما الاختبار الحقيقي".

وقال: "لدي صديق أصبح رجلاً ثريًا جدًا، وأصبح مليارديرًا"، مضيفا: "لم يكن أداؤه جيدًا طوال حياته. كان يعمل في عمل معين، ولم يكن أداؤه جيدًا".