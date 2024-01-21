عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: عقلي أقوى الآن مما كان عليه قبل 25 عامًا

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب،  أنه بعيد كل البعد عن أن يعاني من المشاكل العقلية التي يعاني منها خليفته جو بايدن.

وحسب موقع "نيوز ماكس"، سعى ترامب خلال تجمع انتخابي حاشد في نيو هامبشاير، إلى إخبار العالم أن عمر الرئيس جو بايدن ليس هو المشكلة، بل عدم كفاءته.

وأضاف: "أشعر أن عقلي أقوى الآن مما كان عليه قبل 25 عامًا، هل هذا ممكن؟"، موضحًا أنه اجتاز اختبارًا معرفيًا مع طبيب.

وتابع: "الآن، لا يستطيع بايدن أن يقول ذلك. انظروا.. تعلمون أنه لا يستطيع أن يقول ذلك وأن شيئًا ما يحدث معه".

وأكد أنه "تفوق" في الاختبار الإدراكي الذي خضع له العام الماضي، مثل الاختبار الذي قال منذ فترة طويلة إنه خضع له أثناء وجوده في البيت الأبيض.

واستطرد الرئيس الأمريكي السابق: "سأخبركم عندما تسوء حالتي.. أعتقد حقًا أنني سأتمكن من إخباركم، لأننا يومًا ما سنصبح سيئين".

وانتقد ترامب منافسيه في الانتخابات التمهيدية من الحزب الجمهوري - حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي - لأنهما طلبا من الناخبين رفض عودته إلى البيت الأبيض بسبب عمره.

وقال ترامب: "مثل هيلي، تتحدث: نعم، لسنا بحاجة إلى شخص يبلغ من العمر 80 عامًا"، مضيفًا بسخرية. "حسنًا، لا أمانع أن أكون في الثمانين من عمري، لكن عمري 77 عامًا. وهذا فرق كبير".

وتابع: "في نهاية المطاف، العمر مجرد رقم، والإدراك والعقل الحاد هما الاختبار الحقيقي".

وقال: "لدي صديق أصبح رجلاً ثريًا جدًا، وأصبح مليارديرًا"، مضيفا: "لم يكن أداؤه جيدًا طوال حياته. كان يعمل في عمل معين، ولم يكن أداؤه جيدًا".

ترامب بايدن اخبار العالم الانتخابات التمهيدية البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوقي السعيد: حسام حسن مديرًا فنيًا لـ الزمالك

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

ترشيحاتنا

هينزل تاني|مفاجأة غير متوقعة بشأن الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

رحلة طبية كانت في طريقها لموسكو.. تفاصيل جديدة بشأن الطائرة المحطمة في أفغانستان

لمن فاته وقت أذكار الصباح.. عليك بـ 9 كلمات تجبر ما مضى

240 مليار جنيه هدية للمصريين| «المالية»: زيادة في مرتبات الموظفين مع بداية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أجرأ إطلالات الفنانات بحفل joy awords

سعر خرافي وصادم.. فستان مني زكي يثير جدل الجمهور بالسوشيال ميديا

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

تريند خطير على TikTok يروع السكان في أمريكا.. ماذا يحدث؟

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لمظاهرات حاشدة في تل أبيب.. وهذه مطالبهم| شاهد

حبس الجميع.. القبض على حمو بيكا و فرقته أثناء غنائه في مكان شهير

بعد شائعات ارتباطها.. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في أول ظهور ؟

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ