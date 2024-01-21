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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا شرق جباليا بقطاع غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، استهداف دبابة من نوع "ميركافا” بقذيفة "الياسين 105" شرق جباليا.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا دبابة من نوع "ميركافا” بقذيفة "الياسين 105" شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، صورة تحمل رسالة موجهة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

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وقالت القسام، عبر قناتها على “تليجرام”، "الخيارُ لكم، في توابيت أم أحياء.. حكومتُكم تكذب، الوقت ينفد".

القسام كتائب القسام ميركافا

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