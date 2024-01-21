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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب سكان غزة.. 130 ضابطا إسرائيليا يوجهون رسالة لحكومة الاحتلال ورئيس الأركان

شمال غزة
شمال غزة

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الأحد، أن 130 قائدا وضابطا إسرائيليا ممن شاركوا في حرب غزة وجهوا رسالة إلى مجلس الوزراء الاسرائيلي ورئيس الأركان.

وأوضحت “يديعوت أحرونوت”، أن “رسالة القادة والضباط تطالب برفض عودة النازحين الفلسطينيين لبيوتهم في شمال غزة قبل عودة المختطفين”.

كانت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، ذكرت اليوم الأحد، أن أعضاء الكونجرس الأمريكي المؤيدين لإسرائيل فقدوا الثقة في رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

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وأوضحت “إن بي سي نيوز”، أن الصقور المؤيدين لإسرائيل من كلا الحزبين في الكابيتول هيل أعربوا عن مخاوفهم بشأن فقدان نتنياهو للثقة بسبب طريقة تعامله مع الحرب ضد حماس.

وأضافت أنها تحدثت مع ثلاثة نواب بالكونجرس، بينهم ديمقراطيون وجمهوريون، مؤكدة أنهم يصفون نتنياهو بـ"الكارثة" ويقولون إنه بسبب تصرفات إسرائيل، "أصبح من الصعب الدفاع عن رئيس الوزراء".

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