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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواقع الاحتلال العسكرية في مرمى نيران المقاومة في لبنان وغزة

مواقع الاحتلال العسكرية
مواقع الاحتلال العسكرية

أعلن تنظيم حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أن مقاتليه  ‌‌‌‌‌‌‌تمكنوا من استهداف موقع حدب البستان الإسرائيلي بصاروخ بركان؛ كما نجحوا أيضا في قصف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابة مباشرة.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان بيانا جاء في أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‌‏ (4:45) من عصر يوم الأحد 21-01-2024 موقع ‏حدب البستان بصاروخ بركان وتمَّ إصابته إصابةً مباشرة".‏

وفي بيان آخر، قال حزب الله اللبناني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ (3:40) من عصر يوم الأحد 21-01-2024 موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابةً مباشرة".

وقبل قليل، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصف موقع "كيسوفيم" العسكري وغلاف غزة الجنوبي برشقة صاروخية.

وبدورها، أكدت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابة من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة.

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