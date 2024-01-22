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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الفلبين يواجه انتقادات بعد ذهابه لحفل بمروحية رئاسية

الرئيس الفلبيني
الرئيس الفلبيني

يواجه رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامه طائرة هليكوبتر رئاسية لحضور حفل فرقة الروك كولدبلاي شمال العاصمة مانيلا.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، شوهد ماركوس جونيور وزوجته يصلان إلى ملعب الفلبين عبر طائرة هليكوبتر يوم الجمعة.

ووصف النقاد هذا بأنه سوء استخدام للموارد الحكومية.

ودافع مكتب ماركوس جونيور عن هذه الخطوة، مشيرًا إلى "تعقيدات مرورية غير متوقعة".

وقال رئيس مجموعة الأمن الرئاسي التابعة لماركوس، العميد جيسوس نيلسون موراليس، في بيان صادر عنه إن "التدفق غير المسبوق لـ 40 ألف فرد يحضرون بفارغ الصبر حفلًا موسيقيًا" أدى إلى تعقيدات مرورية، وأن هذا يشكل تهديدًا أمنيًا للرئيس.

وطلب موراليس من الجمهور الفلبيني تفهم الأمر، مضيفًا أن "الفهم المستمر والدعم لهذه الإجراءات أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على سلامة ورفاهية قيادة أمتنا".

وكان الرئيس الفلبيني وزوجته ليزا أرانيتا ماركوس من بين آلاف المعجبين الذين حضروا حفل كولدبلاي في الفلبين أرينا، أكبر ساحة داخلية في العالم.

وأثارت مقاطع الفيديو والصور للزوجين الأولين غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا استخدام ماركوس لأموال دافعي الضرائب.

الفلبين مانيلا رئيس الفلبين هليكوبتر الرئيس الفلبيني ماركوس جونيور

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