اللاعب وقَّع.. أولى صفقات الزمالك الشتوية| مفاجأة

أفادت بعض المصادر الصحفية بأن نادي الزمالك قد أكمل التعاقد مع جناح الداخلية، مهاب ياسر، بقيمة 4 ملايين جنيه، وقام النادي بتوقيع عقد مع اللاعب لمدة ثلاث سنوات ونصف.

يُنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة، وتتضمن الصفقة بندًا يتيح دفع مليون جنيه إضافية للداخلية إذا انضم اللاعب إلى منتخب مصر.

تم إرسال قيمة الصفقة إلى الداخلية، ومن المتوقع أن تقوم الداخلية بإرسال الاستغناء الخاص باللاعب.

مهاب ياسر، البالغ من العمر 26 عامًا، شارك في 11 مباراة هذا الموسم مع الداخلية، سجل هدفًا واحدًا، وانضم إلى الداخلية قادمًا من إنبي في عام 2022.