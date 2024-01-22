عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل نقل النواب : تصريحات الرئيس السيسي بشأن أمن الصومال مهمة

وحيد قرقر
وحيد قرقر

أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، أمس الأحد، والتى وجه خلالها رسالة واضحة لإثيوبيا بعدم السماح بالقفز علي الأراضي الصومالية للسيطرة علي الموانئ البحرية بها.

وقال قرقر في تصريحات له اليوم، ان الرئيس السيسي كان واضحا في تأكيده علي أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد لها..وأن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها، مضيفا أن ذلك الموقف ليس بجديد علي مصر، بل هى دائما تكون في مقدمة خط الدفاع عن أى دولة عربية تتعرض لأى تهديد أو خطر خارجى.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الرئيس السيسي، وجه رسالة تحذيرية لإثيوبيا، عندما قال،:" محدش بجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منها التدخل"، وهو ما يؤكد جدية واستعدادها التام في الدفاع عن أشقاءها.

وأكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أن تلك المحاولات من دولة أثيوبيا بالعبث بأمن واستقرار دولة الصومال الشقيقة بطرق غير مشروعة، هو أمر مرفوض تماما، حيث تستهدف السيطرة علي الموانئ الصومالية لتحقيق مصالح  وأهداف خاصة بها.

وأضاف قرقر، أن تلك المحاولات  الإثيوبية  تهدد وحدة جمهورية الصومال بشكل مباشر، بما يخالف القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية والافربقية التى تمنع الاعتداء علي سيادة الدول، وتلزم باحترامها، مؤكدا ضرورة الحفاظ علي سيادة الصومال لاسيما وأن موقعها يمثل مغتاح السلام في القرن الإفريقي.

ودعا قرقر، إثيوبيا إلي إعادة ترتيب أوراقها تجاه تلك المحاولات غير المشروعة وأن تلجأ للحلول المشروعة بالتنسيق مع الدول المجاورة ذات السيادة  فيما يتعلق بالإستفادة من الموانئ الموجودة في تلك الدول.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأراضي الصومالية الموانئ البحرية ميثاق الجامعة العربية اثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

اللاعب وقَّع.. أولى صفقات الزمالك الشتوية| مفاجأة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تفاصيل الانتشار الأمني أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين.. فيديو

ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

ترشيحاتنا

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل أبادت 25 ألف ضحية وأصابت 62 ألف مواطن

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

رسميا.. بدء إجازة نصف العام في الجامعات الأهلية والخاصة والحكومية بهذا الموعد

مندوب فلسطين: العدوان الواقع على غزة قد تكون الحرب الأخيرة

بأمر كلوب| مدير فني جديد في طريقه لتدريب ليفربول .. ما القصة؟

مندوب مصر بالجامعة العربية: حجج إسرائيل بشأن التهجير القهري لا تقنع طفلًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا بفستان مفتوح للركبة.. شاهد

بالصور| سكان ولاية أمريكية يجتمعون ليلًا لإشعال النار في دمية.. والسبب غريب!

بدون حليب أو بيض .. طريقة عمل البسبوسة بالماء

مكشوف البطن.. مقاس فستان ياسمين رئيس يضعها بمأزق في joy awards

فيديو

سب وقذف علني .. شيرين في محكمة الجنح | فيديوجراف

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ