وكيل نقل النواب : تصريحات الرئيس السيسي بشأن أمن الصومال مهمة

أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، أمس الأحد، والتى وجه خلالها رسالة واضحة لإثيوبيا بعدم السماح بالقفز علي الأراضي الصومالية للسيطرة علي الموانئ البحرية بها.

وقال قرقر في تصريحات له اليوم، ان الرئيس السيسي كان واضحا في تأكيده علي أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد لها..وأن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها، مضيفا أن ذلك الموقف ليس بجديد علي مصر، بل هى دائما تكون في مقدمة خط الدفاع عن أى دولة عربية تتعرض لأى تهديد أو خطر خارجى.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الرئيس السيسي، وجه رسالة تحذيرية لإثيوبيا، عندما قال،:" محدش بجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منها التدخل"، وهو ما يؤكد جدية واستعدادها التام في الدفاع عن أشقاءها.

وأكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أن تلك المحاولات من دولة أثيوبيا بالعبث بأمن واستقرار دولة الصومال الشقيقة بطرق غير مشروعة، هو أمر مرفوض تماما، حيث تستهدف السيطرة علي الموانئ الصومالية لتحقيق مصالح وأهداف خاصة بها.

وأضاف قرقر، أن تلك المحاولات الإثيوبية تهدد وحدة جمهورية الصومال بشكل مباشر، بما يخالف القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية والافربقية التى تمنع الاعتداء علي سيادة الدول، وتلزم باحترامها، مؤكدا ضرورة الحفاظ علي سيادة الصومال لاسيما وأن موقعها يمثل مغتاح السلام في القرن الإفريقي.

ودعا قرقر، إثيوبيا إلي إعادة ترتيب أوراقها تجاه تلك المحاولات غير المشروعة وأن تلجأ للحلول المشروعة بالتنسيق مع الدول المجاورة ذات السيادة فيما يتعلق بالإستفادة من الموانئ الموجودة في تلك الدول.