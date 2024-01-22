تركيا تكشف حقيقة سقوط صاروخ على مدينة كيليس الحدودية مع سوريا

نفى مركز مكافحة التضليل التركي، التقارير التي تفيد بأن صاروخا سقط على مدينة كيليس في جنوب شرق البلاد الحدودية مع سوريا خلال اشتباكات مع عناصر من حزب العمال الكردستاني.

وقال المركز في بيان صادر عنه: “إن ادعاءات بعض شبكات التواصل الاجتماعي بأن صاروخا سقط على كيليس غير صحيحة”.

وأضاف "وكجزء من العمليات ضد منظمات حزب العمال الكردستاني وحدات حماية الشعب الإرهابية في سوريا، تضرب القوات التركية أهدافا باستخدام قاذفات الصواريخ".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين تحييد 14عنصرا من عناصر حزب العمل الكردستاني ووحدات حماية الشعب، جراء إطلاقهم نيرانا استفزازية في منطقة درع الفرات"، وفق لما ذكرته وكالة الأناضول التركية

وأكدت "مواصلة مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي".