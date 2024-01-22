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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تجربة أمل دنقل الشعرية ضمن لقاءات أدبية متنوعة لقصور الثقافة بالدقهلية

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

شهد فرع ثقافة الدقهلية عددا من اللقاءات الأدبية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في سياق برامج وزارة الثقافة.

وفي نادي الأدب ببيت ثقافة دكرنس عقدت أمسية شعرية بعنوان "قراءات في تجربة الشاعر أمل دنقل"، قدمت خلالها الشاعرة حنان ماهر نبذة مختصرة عن نشأة الشاعر الراحل ومولده في محافظة قنا في صعيد مصر عام 1940، كما تحدثت عن اتجاهه لكتابة الشعر، وكيف استفاد من المكتبة الضخمة الخاصة بوالده عالم الأزهر الشريف.

وتناول الشاعر محمد عطوة كتابات "دنقل" الشعرية واعتماده على النمط الحديث على وحدة التفعيلة لا على الشطرين، واختتم اللقاء بمناقشة عدد من قصائده منها "البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، مقتل القمر، العهد الآتي، وإجازة فوق شاطيء البحر".

وشهدت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، لقاء عن أدب الطفل بنادي أدب قصر ثقافة الطفل، تحدثت خلاله سامية عزام عن الخصائص اللغوية والنفسية لهذا النوع من الأدب، وقواعده التي يجب أن تتفق مع قاموس الطفل وأسلوبه.


واختتمت حديثها موضحة دوره المهم في إكساب الطفل القيم والسلوكيات الصحيحة.

وأقام نادي أدب قصر ثقافة نعمان عاشور أمسية شعرية تحدث خلالها الشاعر محمد سلام رئيس نادي الأدب عن الإسهامات الأدبية للشاعر سعد زغلول، إلى جانب مناقشة عدد من قصائده الشعرية ومنها "رسالة إلى بغداد" و"همس النخيل"، واختتمت الأمسية بفقرة فنية تنوعت ما بين العزف والغناء.

فرع ثقافة الدقهلية اللقاءات الأدبية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني وزارة الثقافة

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