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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجوم دونيتسك المروع.. الكرملين يوجه اتهاما خطير لـ أوكرانيا

الكرملين
الكرملين

وجه الكرملين، اليوم الاثنين، اتهاما إلى أوكرانيا باستخدام أسلحة غير دقيقة في الهجوم على دونيتسك لتحقيق أهداف شريرة.

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن أوكرانيا تستخدم أسلحة عشوائية ومهاجمة البنية التحتية المدنية بعد مقتل 27 شخصا في قصف سوق في مدينة دونيتسك الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا يوم الأحد.

وأضاف أن نظام كييف يواصل إظهار جانبه الشرير.

وكان قد أعلن مسؤولون موالون لموسكوأن حيّ تكستيلشتشيك في دونيتسك والذي يبعد أقل من 15 كلم من خط الجبهة، تعرّض لقصف.

وقال رئيس الإدارة الروسية للمنطقة دينيس بوشيلين إن "27 مدنيا قتلوا وأصيب 25 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم فتيان".

اتّهم أوكرانيا بشن القصف "المروّع" على منطقة مدنية.
وقال بوشيلين إن قصفا أوكرانيا على حي آخر في المدينة أوقع قتيلا، ما يرفع إلى 28 الحصيلة الإجمالية للقتلى في منطقة دونيتسك.

وحصيلة قتلى الضربة التي استهدفت السوق هي من الأكثر فداحة في مدينة دونيتسك منذ شنّت روسيا هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022.

البنية التحتية المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الكرملين أوكرانيا

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