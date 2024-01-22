عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع بروتوكول تعاون بين التعليم وجامعة المنصورة لتدريب طلاب المدارس الفندقية| تفاصيل

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وقع  ناصر شعبان  بروتوكول تعاون  بين مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عبد الطيف عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة  بحضور النائبة الدكتورة  نسرين عمر عضو مجلس النواب و رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب و أيمن البرامونى مدير عام التعليم الفنى بالمديرية وجاء ذلك  في إطار حرص مديرية التربية والتعليم على تقديم خدمة تعليمية متميزة فى المجالات الفنية وربط التعليم الفنى بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل من اجل تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات و المعلومات والسلوكيات الواجب توافرها للاسهام  فى إمداد سوق العمل بخريج يتمتع بمواصفات علمية ومهنية مدعومة بالتطبيق العملى بمعامل الجامعة متمثلة فى معامل كلية السياحة والفنادق وذلك فى إطار برامج دراسية متطورة تتمتع بالمرونة اللازمة لمسايرة المستجدات التى تطرأ على سوق العمل.


وأعرب شعبان  عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي في إطار حرص مديرية التربيةوالتعليم على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية قطاع السياحة والفنادق  وخاصة بين الأجيال القادمة وذلك في ضوء اهتمامها برفع كفاءة العنصر البشري والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة لزيادة تنافسية المنتج الفندقى وربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل وهو ما يتضمنه محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وقال خاطر : «إن هذا البروتوكول هو الأول على مستوى الجامعات المصرية الذى  سيسهم في تحفيز الطلاب لمعرفة المزيد عن مجال السياحة والفنادق وخلق شغف لديهم فيما بعد للعمل بهذا القطاع، وهو ما يتماشى مع الهدف الأشمل لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.


وأوضح شعبان أن هذا البروتوكول يتسق أيضا مع الهدف الرابع من الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة والتي تتبنى الوزارة تطبيقها، حيث يرتكز هذا الهدف على ضمان جودة التعليم الجيد المصنف والشامل، وتعزيز فرص التعلم من خلال توفير يد عاملة مدربة تدريبا جيدا وممتلكة لمهارات تعزز من جودة الخدمات، مؤكدة على أهمية تعليم أخلاقيات السياحة وكيفية التعامل مع السائح لما لهما من أثر بالغ الأهمية في تكوين صورة ذهنية إيجابية عن المقصد السياحي المصري ويسهم في زيادة تنافسية القطاع.
 

IMG-20240122-WA0006
IMG-20240122-WA0006
IMG-20240122-WA0007
IMG-20240122-WA0007
IMG-20240122-WA0003
IMG-20240122-WA0003
IMG-20240122-WA0004
IMG-20240122-WA0004
الجامعات المصرية برامج دراسية متطورة رئيس جامعة المنصورة على مستوى الجامعات المصري لجنة التعليم بمجلس النواب مديرية التربية والتعليم و مجلس النواب مستوى الجامعات المصرية مدير عام التعليم الفني بالمديرية مدير عام التعليم الفنى مدير عام التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

اللاعب وقَّع.. أولى صفقات الزمالك الشتوية| مفاجأة

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يتابع إجراءات تطوير كورنيش المشاية السفلية على النيل

ترشيحاتنا

بعد وعده بإنهاء الصراع في أوكرانيا.. الكرملين يكشف حقيقة وجود اتصال مع ترامب

مندوب فلسطين بالجامعة العربية : الاحتلال الإسرائيلي هجّر مليونين من مواطنينا

شكري يجتمع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات جديدة في مصر

الاحتلال يستهدف 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخان يونس

إيران لـ نتنياهو: تخلّص من وحلك قبل تهديدنا

وزير الإعلام الصومالي: إثيوبيا انتهكت سيادة أراضينا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملايين.. أسعار خرافية لفساتين الفنانات بحفل joy awards تشعل السوشيال ميديا

آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا بفستان مفتوح للركبة.. شاهد

بالصور| سكان ولاية أمريكية يجتمعون ليلًا لإشعال النار في دمية.. والسبب غريب!

بدون حليب أو بيض .. طريقة عمل البسبوسة بالماء

فيديو

رانيا يوسف ودرة أبرزهن.. فخامة وسحر إطلالات النجمات في Joy Awards| شاهد

سب وقذف علني .. شيرين في محكمة الجنح | فيديوجراف

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ