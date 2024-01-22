توقيع بروتوكول تعاون بين التعليم وجامعة المنصورة لتدريب طلاب المدارس الفندقية| تفاصيل

وقع ناصر شعبان بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عبد الطيف عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة بحضور النائبة الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب و رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب و أيمن البرامونى مدير عام التعليم الفنى بالمديرية وجاء ذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم على تقديم خدمة تعليمية متميزة فى المجالات الفنية وربط التعليم الفنى بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل من اجل تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات و المعلومات والسلوكيات الواجب توافرها للاسهام فى إمداد سوق العمل بخريج يتمتع بمواصفات علمية ومهنية مدعومة بالتطبيق العملى بمعامل الجامعة متمثلة فى معامل كلية السياحة والفنادق وذلك فى إطار برامج دراسية متطورة تتمتع بالمرونة اللازمة لمسايرة المستجدات التى تطرأ على سوق العمل.



وأعرب شعبان عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي في إطار حرص مديرية التربيةوالتعليم على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية قطاع السياحة والفنادق وخاصة بين الأجيال القادمة وذلك في ضوء اهتمامها برفع كفاءة العنصر البشري والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة لزيادة تنافسية المنتج الفندقى وربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل وهو ما يتضمنه محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وقال خاطر : «إن هذا البروتوكول هو الأول على مستوى الجامعات المصرية الذى سيسهم في تحفيز الطلاب لمعرفة المزيد عن مجال السياحة والفنادق وخلق شغف لديهم فيما بعد للعمل بهذا القطاع، وهو ما يتماشى مع الهدف الأشمل لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.



وأوضح شعبان أن هذا البروتوكول يتسق أيضا مع الهدف الرابع من الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة والتي تتبنى الوزارة تطبيقها، حيث يرتكز هذا الهدف على ضمان جودة التعليم الجيد المصنف والشامل، وتعزيز فرص التعلم من خلال توفير يد عاملة مدربة تدريبا جيدا وممتلكة لمهارات تعزز من جودة الخدمات، مؤكدة على أهمية تعليم أخلاقيات السياحة وكيفية التعامل مع السائح لما لهما من أثر بالغ الأهمية في تكوين صورة ذهنية إيجابية عن المقصد السياحي المصري ويسهم في زيادة تنافسية القطاع.



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