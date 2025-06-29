«أنا أقدر أشتغل».. فعالية مميزة لدمج الأطفال بمتحف إيمحتب

نظّم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف إيمحتب فعالية بعنوان "أنا أقدر أشتغل"، بمشاركة 30 طفلًا من أبنائنا التابعين لفصول الدمج، وأبناء من ذوي اضطراب طيف التوحد، فضلًا عن عدد من الأيتام.

وأوضحت إدارة متحف إيمحتب أن برنامج الحفل تضمن عرض فيلم وثائقي عن اكتشافات منطقة آثار سقارة في قاعة التهيئة المرئية، بالإضافة إلى جولة إرشادية لشرح مقتنيات المتحف، وزيارة لمعرض "باستت حامية سقارة".

وأضافت الإدارة أن البرنامج شمل أيضًا ورشة حكي عن القطط في مصر القديمة، ومسابقات أسئلة عن القطط المصرية، إلى جانب تلوين بعض الرموز المصرية القديمة، وورشة لكتابة الأسماء باللغة المصرية القديمة (الخط الهيروغليفي).

وفي ختام الفعالية، تم توزيع هدايا للأطفال عبارة عن أقنعة قطط، وذلك احتفالًا بمعرض "باستت حامية سقارة"، حيث أعرب الأطفال عن سعادتهم بالزيارة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.