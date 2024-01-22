تكريم الفرق الفائزة بجوائز التميز بجامعة المنصورة .. شريف خاطر يكشف التفاصيل|فيديو

كشف الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، تفاصيل الفرق الفائزة بجوائز التميز والتي يتم تنظيمها في خطة التحول نحو جامعات الجيل الرابع بالتعاون مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قائلا: "هذه الدورة الثانية من جائزة التميز الحكومي الداخلي الخاصة بالجامعة، بالتعاون مع وزارة التخطيط".

التقييم يكون تحت إشراف وزارة التخطيط

وأضاف خاطر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية،: "التقييم يكون تحت إشراف وزارة التخطيط، وتم على مدار عام كامل التقدم والتقييم من قبل الفرق المدربة، وتقدم للجائزة 3 فئات، وهي فئة المبادرات الابتكارية بواقع 10 مبادرات، وفئة الكليات بواقع 14 كلية، وفئة فرق العمل بواقع 22 فريقا".

وتابع رئيس جامعة المنصورة: "حصلت كليات العلوم والطب والصيدلة على المراكز الثلاثة الأولى، وبالنسبة إلى فرق العمل، فقد حصل مستشفى مركز العيون بكلية العلوم على المركز الأول، والمركز الثاني لتطوير الريف المصري".

وأكد: "تم فتح باب التقديم للمسابقة منذ يناير الماضي لمدة لا تقل عن سنة ونصف السنة، والتقديم إلكتروني، على أن يتم تقديم قائمة مختصة لمستوفي الشروط".