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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ابتعدوا عن العصائر المخزّنة فترة طويلة .. أخصائية توجه نصيحة صحية

صدى البلد

تعد العصائر من أفضل الأشياء الصحية التي يمكن أن تعتمد عليها في الحصول على الفيتامينات. 

وتقول الدكتورة أنجيلا تولماسوفا أخصائية الغدد الصماء في حديث لـ Gazeta.Ru "تفتقر العصائر المعبأة إلى الفيتامينات ويمكن تخزينها لعدة أشهر وفقا لروسيا اليوم. 

 

وأضافت أنجيلا ان هذه ميزة كبيرة للشركة المصنعة، ولكن ليس للمستهلك. لأن درجة الحرارة المرتفعة المستخدمة في تحضير العصائر لتخزينها فترة طويلة تدمر جميع الفيتامينات الموجودة فيها".


وتضيف: "تحتوي العصائر المعبأة على مواد كيميائية (مثل الباتولين) تستخدم للحفاظ على الطعم وإزالة الروائح الكريهة المحتملة، ما يشير إلى استخدام منتجات منخفضة الجودة. كما أن المواد الكيميائية يمكن أن تكون أيضا سامة للجينات".

ووفقا للطبيبة، تعتبر العصائر المكتوب على علبتها "لا تحتوي على مواد حافظة" آمنة وصحية، لكن تحضيرها يتضمن إزالة الأكسجين، ما يؤدي إلى تدهور جودة الفواكه والخضروات المستخدمة، ويمكن أن تشكل خطرا على الصحة.

العصائر الفواكه والخضروات الروائح الكريهة تحذير خطير المواد الكيميائية

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