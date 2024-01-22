بين التوسع في تكنولوجيا الألعاب الإلكترونية وبيان مخاطرها| الشيوخ يطلق توصيات مهمة

نواب الشيوخ عن الألعاب الإلكترونية:

صناعة لتكريس الثقافات ومواجهة محاولات تشويه الهوية

توطينها يسهم في تحسين الدخل القومي للدولة

لابد أن يكون لمصر حصة اقتصادية وثقافية في هذه الألعاب

الألعاب الإلكترونية ليست مجرد صناعة وإنما أحد الأدوات التي يتم استخدامها لتكريس الأفكار و الثقافات ، كما يمكن استخدامها كحائط صد منيع ضد تشويه الهوية و تدميرها .



ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن دراسة بشأن الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها ومخاطرها .



و أبدى عدد من نواب الشيوخ عدة مقترحات لمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية، نرصد أبرزها فيما يلي:

سن تشريعات لمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية

طالب وكيل مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة، بسن تشريعات تجرم التعامل مع بعض الألعاب التي تؤدي إلى جرائم تسمى بجرائم "الضرر والخطر"، مشيرا إلى أن مايجري هو غزو للعقول بألعاب تقود للانتحار أو القيام بجرائم القتل والسرقات.

بينما قال حسانين توفيق، أوصينا بإطلاقِ شركةٍ وطنيةٍ، تستوعبُ الكفاءاتِ فى مجالِ التكنولوجيا، بدايةً من البرمجةِ، والمخرجينَ والمبدعينَ والمصممينَ، وكلِّ الأطرافِ ذات الصلةِ، لتكونَ بدايةً لوجودنا على الطريقِ الصحيحِ.

وأضاف، أكدنا على أهميةِ تهيئةِ مناخٍ جاذبٍ للاستثمارِ عن طريق تعديلاتٍ تشريعيةٍ لبعض القوانينِ ذاتِ الصلةِ، وأنْ تكونَ لهذهِ الصناعةِ حصةً من المبادرات الحكوميةِ للقروضِ الميسرةِ.

في حين قال د.رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس إن الألعاب الالكترونية أحد المصادر المهمة للدخل القومي في الدول الكبرى، وهي مجال للمنافسة الاقتصادية والصراع الثقافي، وفي الحالتين يمكن لمصر تحقيق مكاسب؛ سواء عوائد اقتصادية أو دعم الهوية.

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وقال جلال إن حجم سوق الألعاب الإلكترونية العالمية حاليًا يصل في بعض التقديرات إلى 245 مليار دولار وسيزيد حوالي 130 مليار خلال أربع سنوات، بينما نصيب مصر منه ضئيل للغاية.

واقترح جلال كلمته قائلًا: "لابد أن يكون لمصر حصة اقتصادية وثقافية في هذه الألعاب، عبر تهيئة بنية تحتية حقيقية من الآن وإلا قد نخرج من هذا السوق العالمي خلال سنوات، بينما يفترض أن تهتم رؤية مصر ٢٠٣٠ بهذا الموضوع".

دعم التطور التكنولوجي

بينما طالب النائب طارق رسلان نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ بضرورة أن تكون استفادة كبري من عوائد الالعاب الالكترونيه بما يحقق مكتسبات علي الاقتصاد الوطني مطالبا بدعم المحافظات بخطط التطور التكنولوجي التي تقدمها الدولة.

دعم صناعة الألعاب الإلكترونية لتحسين إيرادات الدولة

فيما طالبت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بدعم صناعة الألعاب الإلكترونية حيث تقدر بإيرادات بأكثر من 200 مليار دولار وهي تعتمد بصورة كبيرة على الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية وغيرها، الأمر الذي يجعل منها إحدى الصناعات الواعدة وفي الوقت نفسه ذات امكانات تتوافر إلى حد كبير في مصر .