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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يطالب بالاستفادة القصوى من عوائد الألعاب الإلكترونية وتعميم خطط الدولة التكنولوجية

النائب طارق رسلان
النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ

توجه النائب طارق رسلان نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ  ،بالشكر للقيادة السياسية وأبناء الشرطة الشرفاء وأبناء ورجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة و ثورة 25 يناير، مؤكداً بأن الشرطة كانت ومازالت تجسد ملحمة وطنية في حب الوطن.

وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بشأن دراسة موضوع الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها..بانه بناء على توجيهات القيادة السياسية بإطلاق استراتيجية مصر الرقمية في 2022 أصبح هذا المجال الأكثر نموا، واستهدف الوصول إلى 550 ألف تخصص، ويجب دعم مشاركة مصر في هذه الصناعة والاستفادة من العقول المبدعة في مجال التكنولوجيا".

وشدد رسلان على ضرورة أن تكون استفادة كبري من عوائد الألعاب الإلكترونية بما يحقق مكتسبات على الاقتصاد الوطني مطالبا بدعم المحافظات بخطط التطور التكنولوجي التي تقدمها الدولة.

عيد الشرطة ثورة 25 يناير رجال الشرطة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الإلعاب الإلكترونية

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