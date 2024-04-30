جناح مصر بمعرض أبو ظبى للكتاب يرحب بزواره بـ«اللب والسوداني والعسلية»

وسط حالة من الترحاب بين الأشقاء المصريين والإمارتيين، استقبل الجناح المصرى زوار معرض أبو ظبى للكتاب فى يومه الثانى زوار المعرض .

وعند مدخل الجناح المصرى تجد اللب والسودانى والعسلية فى انتظار الزوار وسط حالة من الترحيب .

وتشارك مصر ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة هذا العام، ببرنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر

وتأكيداً من مركز أبوظبي للغة العربية، على تعزيز التعاون الثقافي والفكري، إذ أن مصر تشكّل منارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.

وتاتى شخصية نجيب محفوظ كشخصية محورية بالمعرض وسط اهتمام كبير من جميع المشاركين والزوار بمعرفة المزيد من التفاصيل عن حياة نجيب محفوظ وكتباته الثرية المتنوعة .