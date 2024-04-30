بيل جيتس: «COP28» في الإمارات فاق توقعاتي

استضاف البنك الإسلامي للتنمية في إطار اجتماعاته السنوية بالرياض، منتدى خاصاً بالعمل الخيري بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحت عنوان «تسخير العمل الخيري للتنمية: الطريق الأقل مسافةً».

جمع هذا الحدث البارز قادة العمل الخيري والأعمال من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الإمكانيات الهائلة للرأسمال الخيري في تسريع الجهود التنموية والإنسانية.

شهد المنتدى مشاركة شخصيات عالمية مرموقة في مجال العمل الخيري والتنموي والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، والدكتور عبد الله عبد العزيز الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، وبيل جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والعمل الخيري، وسليمان عبد العزيز الزبن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك عبد الله الإنسانية، وستانليك سامكانج، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ودانا الدجاني، نائب الرئيس الأول لمؤسسة عبد الله الغرير، ونائلة فاروقي، الرئيس التنفيذي لمنتدى المؤسسات العربية.

تغير المناخ

تصدّر تغير المناخ المناقشات، حيث شدد بدر جعفر، الذي قاد منتدى المناخ الأول للأعمال التجارية والخيرية في COP28، على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون بين القطاعات لمواجهة التحديات المناخية والبيئية.

وأوضح قائلاً: «بعد مرور أربعة أشهر على COP28 في الإمارات، شهدنا تجمعاً فريداً يمثل نقطة تحول، بموجب رؤية الدكتور سلطان الجابر، جمع شخصيات من مختلف القطاعات في أحد أكثر اللقاءات شمولية على الإطلاق، مما يؤكد الحاجة إلى التزام فعّال وملموس من قطاع الأعمال والعمل الخيري للعمل على أجندة المناخ».

وعلق بيل جيتس قائلاً، «فاق اجتماع COP28 توقعاتي بكثير، بتنظيمه الممتاز والروح الإيجابية التي أظهرها المشاركون، ولا سيما كيف أتاح الفرصة لشركات ناشئة مبتكرة لتقديم أفكار جديدة حول المناخ ولقاء شركات عالمية لتبادل الأفكار والحلول».