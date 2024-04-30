بإطلالة صيفية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

تألقت منة فضالي في أحدث ظهور لها، حيث شاركت جمهورها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعدة صور لها من كواليس أحدث جلسة تصوير لها، معلقة: "السعادة ليست في الحب، السعادة هي أن تجد من يفهمك عندما تكون في أسوأ حالاتك "



وظهرت منة فضالي في الصور وهى ترتدي ملابس صيفية في أجواء مشمسة، وكانت تلك الاطلالة تي شيرت كط باللون الأزرق، وبنطلون رمادي، وكانت تاركة شعرها منسدلًا علب كتفها، وكانت حاملة كلبها في بعض الصور.

و يذكر أن كانت الفنانة منة فضالي شاركت و تألقت في رمضان الماضي

بعملين وهما "كوبرا"، و"محارب"، بطولة حسن الرداد، والذي تظهر خلاله بشخصية "مريم"، التي تتزوج من أحمد زاهر وتتعرض لحادث يتسبب في شللها، مع تطور الأحداث، تكتشف أسرارًا خطيرة حول الإصابة التي تعرضت لها.

مسلسل" كوبرا"، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.

وشاركت منة في الدراما الرمضانية 2024 في مسلسل "محارب"، الذي ظهرت في بطولته مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبدالمنعم وملك زاهر ونور محمود. و غيرهم كثير من الفنانين.

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