نائب التنسيقية : الألعاب الإلكترونية ليست رفاهية بل صناعة لتكريس الثقافات

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين أن ملف الألعاب الإلكترونية لم يعد مجرد رفاهية ، موضحا أن هناك دراسة تؤكد أن 60 % من المصريين يستخدمون هذه الألعاب الإلكترونية ، و من 10 الى 15 % من المصريين يدمن هذه الالعاب".

جاء ذلك خلال مناقشة تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ بمجلس الشيوخ ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها".

و أضاف النائب محمد عزمي " أرى أن المشكلة في مصر في الإبداع، فالتدريبات و المنح التي يتم تقديمها للشباب تتعلق بالشق التكنولوجي ، و لكن يجب أن تكون هناك مبادرات واضحة لاكتشاف الموهوبين و تعزز من مهارات الإبداع من خلال منصات مختلفة" .

و قال " عزمي":" الألعاب الإلكترونية ليست مجرد صناعة وإنما أحد الأدوات التي يتم استخدامها لتكريس الأفكار و الثقافات ، موضحا أنه يمكن استخدامها كحائط صد منيع ضد تشويه الهوية و تدميرها".