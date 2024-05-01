بالتنسيق مع مصر وقطر.. الخارجية الأمريكية: نسعى للوصول إلى هدنة في قطاع غزة|فيديو

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تقوم بكافة الجهود للوصول إلى الهدنة في قطاع غزة.

وأضاف سامويل وربيرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن أمريكا تسعى الى الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وإيصال أكبر قدر من المساعدات للشعب الفلسطيني، وإمكانية إنهاء هذه الحرب.

وأوضح المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يسعى للوصول إلى هدنة في قطاع غزة، وفي هذا الإطار يتواصل بشكل مستمر مع مصر وقطر وجميع الأطراف التي تتواصل مع حركة حماس.