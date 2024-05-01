مفيش شبهة وخسائر بالملايين|مفاجآت في تقرير الأدلة الجنائية حول حريق أستوديو الأهرام

فجّر تقرير الأدلة الجنائية في حريق أستوديو الأهرام عدة مفاجآت حيث أكد على عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وأن النيران اندلعت بسبب حدوث ماس كهربائي في توصيلات الكهرباء بلوكيشن تصوير مسلسل "المعلم".

وأضاف التقرير أن الحريق تسبب في احتراق وتفحم محتويات "اللوكيشن" والاستوديو بالكامل والذي تبين أنه تابع لوزارة الثقافة، وقدر التقرير خسائر حريق ستوديو الأهرام بملايين الجنيهات فيما تبين وجود الضرر الأكبر بالعقارات المحيطة بالاستوديو التي تآكلتها النيران وأصبح 7 منها غير صالحة لإقامة قاطنيها وتمثل خطورة داهمة على السكان.

وحدّدت محكمة جنح العمرانية جلسة 15 مايو المقبل كأولى جلسات محاكمة 4 متهمين من مسئولي الكهرباء في قضية حريق أستوديو الأهرام بعد ما أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.

وأنهت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها في حادث حريق أستوديو الأهرام بعد ورود كافة تقارير اللجان المشكلة من النيابة العامة والزراعة والإسكان حول الأضرار التي لحقت بالاستوديو والحرائق التي خلفها الحريق.

وقرّرت نيابة العمرانية إحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح وهم مسئولو الكهرباء المسئولون عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسئول عن اشتراطات الأمن الصناعي.

ووجَّهت النيابة للمتهمين الأربعة تهمة الإهمال وأحالتهم إلى المحاكمة مخلى سبيلهم.

وكانت قد فجّرت مصادر مطلعة على التحقيقات في حادث حريق أستوديو الأهرام مفاجأة حيث كشفت عن ورود تقرير من اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية، تضمن تحرير الحماية المدنية محاضر مخالفات العام الماضي لاستوديو الأهرام بعدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، فاستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي لاستدعائه وسماع أقواله.

كما استعرضت النيابة تقارير اللجنة الزراعية المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بقرار من النيابة العامة، وأفادت المصادر أن اللجنة الزراعية أودعت تقريرها تنفيذًا لتكليف النيابة العامة بمعاينة النخيل والأشجار المحترقة بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، وأفاد التقرير أن عددًا من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام ووجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة لذلك قررت النيابة اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعانة بالجهات المختصة لإزالة الأشجار التي تسبب خطورة.