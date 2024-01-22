نائبة: لدينا مشكلة فى عدم وجود الرؤية وإدارة صناعة الألعاب الإلكترونية

قالت النائبة سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ : بالنسبة للألعاب الالكترونية ، لدينا مشكلة فى عدم وجود الرؤية و فى إدراة هذه الصناعة ".

وأضافت سليمان خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ : " لماذا نرى انها مشكلة تمس الأمن القومي لأنها تغير منظومة القيم فى المجتمع ،و علينا ان نحدد ما هي القيم المطلوبة لتحقيق منظومة القيم المطلوبة و ما هي رؤية وزارة الاتصالات فى ذلك ".

و تابعت "سليمان" :" نعاني من كثير من المخاطر و التحديات و نستدعي المشهد الأخير للقضية الفلسطينية ، هناك إشكالية أخرى فى السياسة الخارجية بوجود تشويه للدور المصري، و هل نستطيع استثمار وزارة الاتصالات لترويج الرؤية المصرية فى حل القضايا ".