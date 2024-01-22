مصر تستضيف معسكر تدريب دولي للشطرنج في الغردقة| تفاصيل

نجح الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة د.هشام الجندي ، في جذب معسكر تدريب روسي- تركي للشطرنج بمدينة الغردقة خلال الفترة من من ٢٢ فبراير المقبل حتى ١ مارس بالمدينة الشبابية بالغردقة وذلك في إطار مساعي الاتحاد المصري للشطرنج لجذب استثمارات اجنبية لرياضة الشطرنج بمصر.

وقال الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج إن هذا المعسكر أول معسكر تدريبي من نوعه في تاريخ الشطرنج المصري مشيرا إلى أنه لن تكون تلك النسخة الوحيدة لمعسكرات تدريب الشطرنج بإستثمارات أجنبية خلال العام الجاري .

من جهته .. صرح د.أحمد محسن قاسم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للشطرنج ومدير المعسكر أن نمط التدريب بالمعايشة للاعبين الدوليين هو أمر دائما ما أفتقده اللاعبين المصريين لارتفاع تكلفته خارج مصر من سفر واقامة فضلا عن رسوم الاشتراك بتلك المعسكرات ،ولأول مرة يوفره اتحاد افريقي وعربي للاعبيه فضلا عن المحاضرات التي سيلقيها بطل العالم السابق الأستاذ الدولي الكبير/الكسندر خليفمان ومدرب منتخب تركيا للناشئين الاستاذ الدولي الكبير جميل جاميلوف سواء للاعبين او المدربين الوطنيين.