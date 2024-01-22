وزير الخارجية الإسرائيلي: عرضنا فكرة إقامة وطن بديل للفلسطينيين على جزيرة صناعية

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، إن تل أبيب عرضت فكرة إقامة وطن بديل للفلسطينيين على جزيرة صناعية.

جاء ذلك خلال لقاء مع وزراء أوروبيين في بروكسل، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

ويطرح الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، خارطة سلام، خلال اجتماع بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني مع نظرائهما في الاتحاد.

وأكد كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الوضع الإنساني في غزة كارثي مع استمرار القصف الإسرائيلي، داعيًا إلى ضرورة وضع حد لقتل المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف بوريل في كلمة له اليوم الاثنين، أن اجتماع الاتحاد الأوروبي سيقدم مقاربة شاملة لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق عملية للسلام.

ولفت إلى أن االاتحاد يريد الوصول إلى حل الدولتين وسيناقش مسار تحقيق ذلك، مطالبًا بمعالجة أسباب تعثر تنفيذ حل الدولتين.

وأكد بوريل أن حل الدولتين سيكون محور مباحثات الاتحاد الأوروبي وليس مجرد وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن السلام والاستقرار لا يمكن تحقيقهما بالوسائل العسكرية فقط.

وأشار إلى أنه من المؤكد أن الطريقة التي تتبعها إسرائيل لتدمير حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" خاطئة، ويتعين علينا البدء في الحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين.